Vasche di pescaggio pulite dalla Protezione Civile di Ventimiglia

Ventimiglia. Continua l’impegno sul territorio dei volontari della Protezione Civile L. Veziano di Ventimiglia, che oggi hanno pulito alcune vasche di pescaggio. «Nessuna impresa, piccoli lavori di manutenzione, ma ogni anno è necessario non solo per togliere roveti, arbusti ed erba spontanea per permettere l’accesso all’elicottero, ma per valutare il livello dell’acqua», dicono i volontari.

«Avendo considerato il pericolo di accesso degli animali, tra cui cerbiatti, cinghiali, tassi, soprattutto in questo periodo di siccità, è stata chiesta una recinzione totale della vasca in quanto rotta o carente in alcuni zone – spiegano -. E’ stato dato subito parere positivo e verrà realizzata nei prossimi giorni. Piccole azioni dei volontari che aiutano sia la collettività che la fauna e l’ambiente».

