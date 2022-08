Viola Battistella l’arrampicatrice spezzina neo campionessa italiana di arrampicata sportiva under 20 specialità Lead è stata convocata dal direttore tecnico della Fasi la federazione arrampicata sportiva italiana Vincenzo De Luca ai Campionato Mondiali giovanili che si svolgeranno negli Stati Uniti a Dallas dal 21 al 31 agosto a dove sarà chiamata a rappresentare l’Italia .

In questo momento Viola si trova a Insbruck in Austria dove esiste una delle più grosse palestre al mondo di arrampicata sportiva per completare la fase di allenamento pre mondiale, particolare curioso Viola compierà 18 anni proprio il giorno della gara di qualifica a Dallas.

L’articolo Viola Battistella convocata ai mondiali di arrampicata a Dallas proviene da Citta della Spezia.

