A Sarzana un giardino botanico con oltre 2mila specie da tutto il mondo

Un giardino botanico con 15mila piante di oltre 2mila specie da tutto il mondo a un passo dal centro di Sarzana. Questo il progetto a cui lavora da alcuni Enrico Caneva, ingegnere e botanico autodidatta, da sempre appassionato di piante. Domenica prossima, 21 agosto, l’inaugurazione ufficiale dello spazio, che contestualmente ospiterà la nona edizione della Mostra nazionale dedicata al pomodoro.

Tutto parte quando nel 2018 Caneva si trasferisce a Sarzana da Parigi. “Ho comprato casa in Via Berghini – spiega – e c’era un campo abbandonato da vent’anni che mi ha subito dato ispirato il progetto della creazione di un giardino botanico. Il primo anno l’ho passato a togliere rovi e canneto, poi ho iniziato a piantare le varie specie, che provengono da tutto il mondo”. Un ettaro e mezzo di giardino botanico sviluppato su tre balze, popolato, solo per fare qualche esempio, da trenta specie di mimose, altrettante di cistus, o ancora da esemplari di Proteaceae, originarie dell’emisfero australe, a cui Caneva ha dedicato un libro la cui presentazione sarà uno degli eventi di domenica. E nel giardino trova spazio anche un suggestivo progetto di recupero che guarda alla remota vita vegetale della nostra zona. “Sto facendo uno studio – prosegue Caneva – sulle piante preistoriche delle Apuane, quelle presenti prima della glaciazione, al tempo dei dinosauri. L’intenzione è recuperare quelle sopravvissute e ripiantarle nel giardino, creando una sorta di boschetto preistorico”. Tra queste ad esempio il Trochodendron aralioides, pianta preistorica di cui il giardino di Via Berghini presenta una quindicina di esemplari.

