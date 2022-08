Alassio. Durante la serata di “Stelle dello Sport – L’Adelasia d’Argento” prevista per venerdì 19 agosto ad Alassio, sarà organizzata una raccolta fondi per sostenere quanti colpiti dal devastante incendio che per giorni ha divorato l’entroterra albenganese.

Alassio si prepara a regalare una magica serata di Stelle dello Sport. sono i campioni, quelli che nel corso della stagione hanno conseguito prestigiosi risultati ognuno nelle rispettive discipline.

» leggi tutto su www.ivg.it