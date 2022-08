“Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria”: il 18 agosto a Piana Battolla Matteo Venturini in concerto

Ritorna a Follo per il secondo anno consecutivo il Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, giunto alla sua ventiquattresima edizione. Giovedì 18 agosto alle 21.15 la Chiesa Parrocchiale di Maria Ausiliatrice di Piana Battolla, in provincia della Spezia, ospiterà l’attesa esibizione del concertista fiorentino Matteo Venturini, organista della Cattedrale di San Miniato di Pisa e docente presso il Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza Si rinnova quindi l’opportunità di ascoltare l’organo “Fratelli Marin” (2013) in un ampio repertorio comprendente composizioni di diverse epoche e stili. Il Festival Organistico Internazionale è promosso come di consueto dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS in modalità itinerante nell’intero territorio regionale. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e

Comune di Follo.

Biografia

MATTEO VENTURINI – (Firenze, 1981) è titolare della cattedra di Organo al Conservatorio di Musica “A. Pedrollo” di Vicenza, docente ospite presso l’Accademia “Organistas de México” di Città del Messico e organista della Cattedrale di San Miniato – Pisa. Ha conseguito cinque diplomi studiando presso i conservatori di Firenze e Perugia, l’Istituto Pontificio di Musica Sacra di Roma e la Musikhochschule di Friburgo – Germania con i maestri Giovanni Clavorà Braulin (Organo e Composizione Organistica, con lode), Damiano D’Ambrosio (Composizione), Luca Scandali (Diploma Accademico di Secondo Livello, col massimo dei voti), Theo Flury (Post-gradum in Improvvisazione, con lode) e Klemens Schnorr (Diploma di Concertista, col massimo dei voti). È vincitore di otto concorsi nazionali ed internazionali di esecuzione organistica, ha inciso una ventina di cd, svolge attività concertistica in Europa ed America ed è direttore artistico dell’Associazione “Amici dell’Organo della Pace” di Sant’Anna di Stazzema – Lucca. www.matteoventurini.it.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com