Camogli: omaggio a Clementina, la donna che cambia il Burkina Fasu

Posti esauriti questa sera al Ridotto del Teatro Sociale, per salutare Kumonidioko Mankenda Clementina, congolese di nascita con cittadinanza Italiana, perché sposata con un italiano trasfertista in Africa. Grazie ad un documentario girato in Burkina da una Tv francese, e presentato da Davide Oneto, è stato possibile rendersi conto di quanto lavoro svolge Clementina per assicurare assistenza alle donne e un futuro ai bambini. Tra le interviste quelle a suoi collaboratori entusiasti della personalità, carisma e determinazione di questa donna nel perseguire gli obiettivi.

Un passo indietro: arrivata in Italia col marito è poi rimasta vedova; Kumonidioko Mankenda ha quindi lavorato con ditte italiane in rapporti d’affari con Paesi africani. Ad un certo punto della sua vita si è chiesta cosa poteva fare per le donne del Burkina Fasu, il suo Paese. Il perché lo ha spiegato lei stessa in un’intervista pubblicata ieri da Levante News. Ha fondato con non poche difficoltà, e con l’aiuto incoraggiante di Renzo Bez, camogliese d’adozione e poi anche con varie iniziative assunte a Camogli, l’”Association Cooperative Puzel” diventato un esempio e un motore per l’evoluzione sociale in Burkina.

