Ceriale, Fratelli d’Italia: “Alla fiera di San Rocco caos totale, banchi sulle aiuole ostruivano accesso ai locali”

Ceriale. “A Ceriale è vietato calpestare le aiuole, ma non con i banchi della fiera di San Rocco che hanno anche ingabbiato alcuni esercenti”. A lanciare la polemica è il circolo di Fratelli d’Italia “Giorgio Almirante” che attacca l’amministrazione comunale.

“È semplicemente vergognoso – dicono – permettere in una cittadina turistica che le aree del verde pubblico vengano occupate da banchi per la fiera, tavoli, calcio balilla e mercanzia varia. Inoltre, alcuni titolari di stabilimenti balneari ed esercenti si sono giustamente lamentati con il tutto fare del Comune Luigi Giordano (alias il vicesindaco) per il posizionamento delle bancarelle che di fatto hanno ostruito l’accesso dei clienti e dei disabili alle proprie attività”.

