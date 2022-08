Europei di nuoto: Alberto Razzetti argento nei 200 misti

Genova. Alberto Razzetti è medaglia d’argento nei 200 metri misti ai Campionati europei di nuoto in corso a Roma, nella vasca del Foro Italico.

Dopo l’oro sui 400 misti (specialità che – ricordiamo per chi non fosse assiduo appassionato – combina in successione gli stili farfalla, dorso, rana e stile libero) e un bronzo sui 200 farfalla, il nuotatore genovese originario di Sestri Levante, ottiene la piazza d’onore sulla distanza minore dei 200. La specialità giustappunto più completa e quindi a lui più congeniale.

