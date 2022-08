Liguria. La polizia ferroviaria, a Ferragosto, ha intensificato i controlli nelle stazioni e a bordo treno con l’impiego di 130 pattuglie. 13 i convogli ferroviari scortati, intensificati i servizi antiborseggio in abiti civili per contrastare, in particolare, i furti in danno dei viaggiatori.

Nell’ambito del servizio è stato fermato un cittadino straniero, già destinatario di un provvedimento di espulsione, e rientrato in Italia attraverso il valico internazionale di Ventimiglia.

