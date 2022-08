I candidati spezzini alle politiche: Melley la sorpresa. Orlando, Pucciarelli e Costa le conferme

Iniziano a delinearsi, a cinque giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle liste per Camera e Senato in vista della chiamata alle urne del 25 settembre, gli elenchi dei candidati che compariranno sui manifesti e sulle schede elettorali. Il percorso è stato accidentato per tutti i partiti, e per qualcuno è tutt’altro che concluso. A complicare la scelta dei nomi su quali puntare è stata, banalmente, l’entrata in vigore della riduzione del numero dei parlamentari: basti pensare che dai 24 seggi eletti in Liguria nel 2018 si passa a 15, con le possibilità di andare a Roma che calano del 37,5 per cento.

A oggi non ci sono informazioni, ufficiali, ma ci sono decisioni che sono ormai prese. Circoscrivendo il totonomi agli esponenti politici della provincia spezzina, tra le certezze del Pd c’è la candidatura del ministro del Lavoro uscente, Andrea Orlando, come capolista alla Camera, in un seggio in cui il centrosinistra non dovrebbe aver problemi a eleggere almeno un esponente. Appaiono più difficili le sfide che attendono Guido Melley, consigliere comunale e leader di Leali a Spezia, che si avvia verso la candidatura in quota Sinistra italiana nel collegio uninominale del Senato, dove però il centrodestra dovrebbe avere facilmente la meglio. Sfidante anche la corsa del candidato al collegio uninominale per la Camera, che vede il sindaco di Castelnuovo Daniele Montebello in vantaggio sul collega di Monterosso, Emanuele Moggia.

