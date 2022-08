Imperia, la disperazione di un padre: «Aiutatemi a rivedere mio figlio portato in Messico»

Imperia. Da quasi due anni non vede il proprio figlio, di appena sei anni, portato in Messico dalla madre e mai più fatto tornare a Imperia: è disperato Mirko Bacchiocchi, impiegato di 42 anni, che ora chiede aiuto alle istituzioni affinché lo aiutino a rivedere il proprio bambino.

«Il 12 dicembre del 2020, sua mamma era partita per il Messico, dove si era recata per motivi personali – racconta l’uomo -. L’avevo autorizzata a restare col bambino fino a marzo del 2021, ma lei non è più tornata. Dice che ormai si è stabilita». Nel tentativo di rivedere il bambino, Mirko nel luglio del 2021 ha presentato una denuncia in polizia per sottrazione di minore. Ma i tempi della giustizia sono lenti, e il padre si chiede «come sia possibile fissare un’udienza a dicembre del 2023, quando c’è un minore di mezzo». C’è poi un altro interrogativo al momento senza risposta: «Come è stato possibile che mio figlio sia stato inserito nell’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero, l’Aire, senza che io lo abbia autorizzato?». Stando a quanto dichiara l’uomo, l’ex compagna e il bambino ora vivono in Messico con lo status di italiani residenti all’estero e ora lui chiede al Comune di Imperia su quali basi ha rilasciato il nulla osta.

