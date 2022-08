“La polizia locale mi ha portato via tutto, anche i ricordi”: la storia di Pasquale, clochard di Pietra Ligure

Pietra Ligure. “In quelle valigie non aveva solo indumenti e oggetti di uso quotidiano, ma anche ricordi ed effetti personali insostituibili. E ora dovrà farne a meno, perché gli è stato portato via tutto”. Così alcuni cittadini di Pietra Ligure raccontano le ultime vicissitudini di Pasquale Giudice, clochard di 65 anni che, ormai da un paio d’anni, trascorre le sue estati nella cittadina rivierasca.

A novembre di due anni fa, in piena emergenza pandemica, Giudice era salito agli onori della cronaca per essere stato multato di 400 euro per essersi allontanato dal proprio domicilio senza motivo, in violazione delle norme anti-Covid allora vigenti. Una vicenda per certi versi paradossale, perché Pasquale da anni non ha una casa e, a Como, dorme sotto i portici del liceo Volta, in pieno centro città. Come poteva, dunque, allontanarsi dal suo domicilio se un domicilio non ce l’ha? La multa era stata poi pagata da un noto professionista della città e la storia si era conclusa con una sorta di lieto fine.

