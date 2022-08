Luca Vignali: è addio. Il “bimbo” di Bragarina dice arrivederci alla serie A

E’ un addio dolce, senza bocconi amari da buttare giù, con la speranza di rivedersi presto in serie A. Nelle prossime ore Luca Vignali lascerà lo Spezia, in cui ha giocato da quando aveva nove anni, salvo qualche parentesi in prestito, a meno di sorprese dell’ultima ora. Oggi i suoi agenti erano in sede per sbrigare gli ultimi dettagli, pendenze e quant’altro, ma domani il calciatore potrebbe già essere a Como per firmare il contratto con i lariani.

Va a dare sostanza ad un progetto molto ambizioso, basta guardare la classifica di Forbes stilata ad aprile sulle proprietà più ricche del calcio italiano: il Como di Michael Hartono è primo. Poi l’estate partita con l’acquisto milionario di Cerri e continuata con l’arrivo di Cesc Fabregas nell’inedito ruolo di calciatore ed azionista. E poi c’è Max Guidetti come vice allenatore. Vignali va lì, firma un contratto che registra il suo recente curriculum di miglior terzino destro della serie B.

