Maltempo sull’Imperiese, chiude l’Incompiuta a Diano Marina

Diano Marina. A causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia che porterà condizioni di maltempo diffuse e localmente forti con intensificazione dei fenomeni nella sera di oggi, 17 agosto, che si protrarranno nella giornata di domani, lungo la SS 449, detta “Incompiuta”, per ragioni di sicurezza legate al rischio franoso del versante, come previsto da Ordinanza n. 29/2022, verrà interdetto il transito.

A maggior tutela degli utenti verranno chiusi i cancelli che delimitano la parte di competenza del Comune di Diano Marina non appena inizieranno le precipitazioni e in ogni caso alle 19 di oggi fino a successivo sopralluogo che attesti la sicurezza per il transito stesso.

