Politiche 2022, la Lega propone 24 possibili candidati a Salvini: ecco tutti i nomi

Genova. Ventiquattro nomi da cui usciranno i candidati alla Camera e al Senato in Liguria. La lista è stata trasmessa dalla segreteria regionale della Lega alla segreteria federale di via Bellerio a Milano. Si tratta delle indicazioni inviate dalle sezioni liguri: sarà poi compito degli organi federali della Lega scegliere i candidati da inserire nei listini dei due collegi proporzionali di Camera e Senato e in due (salvo sorprese) dei sei collegi uninominali.

Nella rosa che vaglierà Salvini ci sono ovviamente tutti i big del Carroccio, dal segretario regionale Edoardo Rixi ai parlamentari uscenti: Francesco Bruzzone, Flavio Di Muro, Sara Foscolo, Stefania Pucciarelli, Paolo Ripamonti e Lorenzo Viviani.

