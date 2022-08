Porto di Genova, dopo i gravi infortuni convocato il tavolo sulla sicurezza. La Filt Cgil: “Per le navi ro.ro servono procedure chiare”

Genova. E’ stato fissato per domattina alle 9 in videoconferenza il tavolo che vedrà i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, la Culmv, i terminalisti, l’autorità di sistema portuale e la capitaneria di porto sul delicato tema della sicurezza in porto in particolare relativo alle operazioni a bordo delle navi ro-ro. Traghetti passeggeri e soprattutto merci dove il rischio di interferenza uomo-macchina è molto elevato e dove i ritmi, come confermano anche i numeri del porto di questi ultimi mesi, sono molto elevati.

Nelle ultime settimane proprio sui ro.ro si sono verificati diversi infortuni sul lavoro di cui 3 gravi e potenzialmente mortali. “Abbiamo chiesto da tempo che siano stilati dei protocolli sulla sicurezza – spiega Enrico Poggi, segreteria Filt Cgil – che da un lato consentano ai lavoratori di non essere messi in continua pressione dai carichi di lavoro, dall’altro di evitare l’interferenza tra le operazioni dei marittimi e quelle eseguite a bordo dai portuali”. Nel penultimo incidente infatti un portuale si è gravemente ferito a un piede a causa della manovra errata di un carrello da parte di un marittimo che stava effettuando un servizio di provveditori di bordo.

