Dall’ufficio stampa della Pro Recco Rugby

Con il tradizionale raduno post-Ferragosto è iniziata la stagione 2022/2023 della Pro Recco Rugby: a ranghi ancora ridotti per via del periodo vacanziero e con alcuni arrivi programmati per settembre, i biancocelesti hanno iniziato ad allenarsi e a togliere un po’ di ruggine dai muscoli anche se, a dire il vero, il campo è stato frequentato lungo tutto il corso dell’estate, a riprova di uno spirito di gruppo e di appartenenza che non è venuto meno.

