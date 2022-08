Domenica 21 agosto dalle 10.00 alle 19.00 si terrà a Sarzana (Via Berghini, 4) la 9a Mostra nazionale del pomodoro, dedicata in particolare alla biodiversità e alla storia evolutiva del pomodoro in tutte le varianti di colore, forma e dimensione possibili. Saranno esposte varietà tradizionali e moderne originarie di tutte le parti del mondo. Presenti anche altre specie di piante da orto, ornamentali, magiche e misteriose. Evento in concomitanza con l’inaugurazione dei Giardini Caneva.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com