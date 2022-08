Scout romani e giovani della Croce Rossa ripuliscono dai rifiuti il Parco delle Mura

L’unione fa la forza, soprattutto quando ad unirsi per un obiettivo comune sono i giovani. Una fresca dimostrazione è arrivata nei giorni scorsi, quando gli scout del gruppo 121 di Roma sono stati accolti alla Spezia dai Giovani della Croce Rossa spezzina per passare insieme una giornata all’insegna della difesa dell’ambiente e della prevenzione.

Gli scout e i Giovani CRI per l’occasione si sono rimboccati le maniche e, armati di guanti e sacchetti, hanno ripulito il Parco delle Mura da numerosi rifiuti abbandonati. Una giornata di pulizia straordinaria come quelle già organizzate nei mesi scorsi dalla Croce Rossa nei sentieri, nelle aree verdi, nei boschi e nelle spiagge del nostro territorio, per far fronte a una pratica, quella dell’abbandono dei rifiuti, purtroppo ancora molto diffusa e particolarmente dannosa per l’ambiente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com