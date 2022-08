Si ribalta con l’autocarro a San Quirico, l’autopsia conferma l’ipotesi dell’incidente

Genova. E’ stata eseguita questo pomeriggio dal medico legale Patrizia Mazzarella l’autopsia sul corpo di Christopher Osoyoba, il 26enne morto sabato mentre effettuava alcuni lavori con un autocarro all’interno dell’agriturismo Colture di casa sopra via San Quirico in Valpolcevera.

Secondo quanto appreso l’autopsia conferma l’ipotesi dell’incidente: Osoyoba infatti sarebbe morto in seguito probabilmente a un’emorragia interna provocata dal politraumatismo successivo al volo per il pendio. Secondo quanto emerso dall’indagine autoptica richiesta dal sostituto procuratore Giovanni Arena, titolare del fascicolo per omicidio colposo che vede indagati i titolari dell’agriturismo Colture di casa, quali datori di lavoro di Osoyoba.

» leggi tutto su www.genova24.it