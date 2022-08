Strappati manifesti della Lega a Sanremo, «Chi la Politica la fa con la “p” minuscola si abbassa a questo»

Sanremo. Dei manifesti elettorali della Lega sono stati strappati da ignoti. Erano affissi sul mercato annonario. Michele Gandolfi, segretario cittadino della Lega, scrive quanto segue «Purtroppo è accaduto ancora. Chi la Politica la fa con la “p” minuscola si abbassa a questo. Chi non ha argomenti o sa di non avere il favore degli elettori, strappa i manifesti agli avversari. Noi malgrado ciò andiamo avanti e continuiamo a stare con la gente ed in mezzo alla gente, con un programma serio per un’Italia migliore. La nostra forza non sono le promesse ma i fatti».

