Tragedia a Castello di Madrignano, 58enne trovato morto in casa dopo giorni

Non lo vedevano da giorni, poi la tragica scoperta una volta aperta la porta di casa. Un 58enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione a Castello di Madrignano in Val di Vara, nella serata di ieri. A dare l’allarme sono stati alcuni conoscenti che non vedevano l’amico da più di una settimana. Giunti all’abitazione hanno capito che qualcosa non andava e hanno chiamato i soccorsi. Purtroppo era ormai troppo tardi. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco e i Carabinieri ed è stato trovato il corpo. Si presume che il 58enne sia mancato una decina di giorni fa e che la morte sarebbe sopraggiunta per cause naturali.

L’articolo A Sarzana un giardino botanico con oltre 2mila specie da tutto il mondo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com