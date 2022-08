Villanova d’Albenga. In Riviera sale l’attesa per l’air show delle Frecce Tricolori in programma ad ottobre ad Alassio e Laigueglia.

Ma l’air show della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare Italiana non si svolgerà solo ad Alassio. Ci saranno altre 3 tappe liguri nel ricco calendario 2022 delle Frecce: il 15 maggio saranno a Genova; il 5 giugno a Imperia; il 2 ottobre tra Santo Stefano al mare e Riva Ligure.

» leggi tutto su www.ivg.it