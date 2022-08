Avenza, muore donna colpita da albero

Nella vicina provincia di Massa Carrara il maltempo non ha causato solo pesanti danni materiali ma anche, purtroppo, una vittima. Si tratta di una donna, deceduta dopo essere stata colpita da un albero caduto al Parco La Malfa all’Avenza. Nonostante i tentativi di rianimarla da parte del 118, purtroppo non c’è stato niente da fare.

E sempre per caduta alberi sono rimaste ferite quattro persone al Camping Italia a Marina di Massa; tre di queste sono state portate all’ospedale in codice giallo, mentre la quarta, una donna estratta dalla roulotte dai vigili del fuoco, è stata portata a Cisanello in codice rosso. Oltre cento gli evacuati nelle zone di Massa e Carrara.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com