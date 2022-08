Bullismo e insulti a passeggeri e autista Amt, l’episodio al capolinea del 63 denunciato dal sindacato Orsa

Genova. Un gruppo di giovani ieri al capolinea del 63 Amt in via Avio ha disturbato gli utenti sia all’interno del mezzo pubblico sia all’esterno presso il capolinea con azioni di bullismo e violenza verbale. La situazione è stata ripresa da un passeggero con il cellulare.

“Non servono scioperi o proclami ” – dichiara Cristiano Bianchi, segretario provinciale di OR.S.A. TPL Genova – “Bisogna continuare a denunciare i fatti per dare modo anche alle autorità di proseguire il loro lavoro di sorveglianza. Ma non basta, servono dei tavoli congiunti per arginare questo fenomeno di violenza dilagante in città, soprattutto nelle zone che noi di OR.S.A. abbiamo già rese note”.

