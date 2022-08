Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

Giovedì 25 agosto, alle ore 18:30, la co-direttrice del Festival della Comunicazione di Camogli, Rosangela Bonsignorio, presenta il suo romanzo d’esordio “Preferisco il rumore del vento” (Il canneto edizioni) in collaborazione con Banca Passadore, Filiale di Imperia. L’evento si svolgerà nella hall della Banca Passadore in via Bonfante 18 di Imperia, e in dialogo con l’autrice ci sarà Cinzia Leone, scrittrice e illustratrice di graphic novel.

