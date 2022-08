“Cento giorni nel Tirreno”, alla rassegna “Porto sotto le stelle” il racconto di una regata durata oltre tre mesi

Andora. Una regata durata 100 giorni, raccontata con disegni ad acquarello e video proiettati nel suggestivo scenario del molo sottoflutto del porto turistico di Andora. “Cento giorni nel Tirreno” è l’ultimo appuntamento della rassegna “Porto sotto le stelle” che sabato 20 agosto 2022, ore 21.15 accoglie Davide Besana.

Coorganizzata dal Comune di Andora e dall’A.M.A., dopo il successo delle serate che hanno ospitato l’olimpionico Ruggero Tita e il navigatore solitario Giancarlo Pedote, Besana, skipper, fumettista e scrittore, approda nel porto con la sua Midva, attesissimo dagli appassionati della vela che da sempre racconta con i suoi disegni apprezzati in mostre organizzate in tutta Italia e in libri di grande successo.

