Chiavari: apre la mostra della I edizione del Concorso Fotografico Nazionale Marinedi

Ha aperto questa sera alle 18.30, presso la Torre Civica in via della Cittadella a Chiavari, nello spazio della sala espositiva della ATP(Azienda di promozione turistica) di Chiavari, la mostra fotografica correlata al Concorso Fotografico Marinedi – società che gestisce Calata Ovest del Porto di Chiavari- in collaborazione con il Circolo Fotografico DLF Chiavari. La premiazione dei vincitori, causa maltempo, è stata posticipata a sabato 20 alle 18, stesso luogo.

Tanti i partecipanti da tutta Italia, tra cui la giuria (composta da Franco Cavagnaro, Presidente Marina di Chiavari Calata Ovest; Chiara Vigo, Direttore Marina di Chiavari – Calata Ovest; Roberto Biggio, Presidente DLF Chiavari; Giovanna Marconi, Marketing & Communications Manager Marinedi) ha selezionato la rosa dei vincitori.

