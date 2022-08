Cogorno: “Come chiedere il risarcimento danni”

Dall’ufficio stampa del Gruppo Consiliare ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA’

Gli eventi atmosferici che questa mattina hanno colpito il Tigullio hanno provocato ingenti danni ad edifici pubblici e privati, oltre a causare notevoli problemi al traffico stradale e ferroviario.

Anche il Comune di Cogorno ne è stato pesantemente colpito.

I consiglieri Laura Bacchella e Oriano Castelli hanno contattato il Sindaco Garibaldi per mettersi a disposizione della cittadinanza colpita dagli eventi calamitosi ed affiancare l’Amministrazione e la Protezione Civile se necessario.

Ricordano che per avanzare richieste di risarcimento per i danni subiti si può consultare il sito di Regione Liguria e scaricare i moduli ai seguenti link:

– privati cittadini:

https://www.regione.liguria.it/components/com_publiccompetitions/includes/download.p

hp?id=56499:modello-d-beni-privati.pdf&fs=e&s=cl

– attività produttive:

protezione civile – attività economiche e produttive – Regione Liguria

Di fronte ad eventi di tale portata, infine, ribadiscono l’importanza di informare la popolazione ed educarla alla prevenzione.

Laura Bacchella e Oriano Castelli, consiglieri comunali di ‘Cogorno Democratica – Partecip@TTIVA

» leggi tutto su www.levantenews.it