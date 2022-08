Contro un’auto parcheggiata ai Prati, finiscono al Pronto soccorso

Ennesimo episodio di un incidente autonomo con danneggiamenti ad auto parcheggiate. Questa volta è successo sulla Via Aurelia all’altezza dei Prati di Vezzano dove, intorno alle 1.30, si è appunto verificato uno scontro tra un’auto in transito e una posteggiata. Sul posto l’automedica del 118 con medico e infermiere, coadiuvati dai militi della Pubblica Assistenza di Vezzano, dai vigili del fuoco e dal personale dei Carabinieri. Il conducente e il passeggero dell’auto in movimento sono stati valutati dai Sanitari del 118 e inviati per accertamenti al Pronto soccorso in codice giallo.