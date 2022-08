Downburst, grandine, allagamenti: il Tigullio flagellato dal maltempo chiede lo stato di calamità

Genova. In uno dei video virali che circolano in queste ore è riassunto il senso di quanto accaduto nel Tigullio durante l’allerta gialla scattata alle 00.00 di giovedì e prolungata fino a mezzanotte: pochi minuti di furia degli elementi, pochi istanti di pioggia fortissima e chicchi di grandine grossi come albicocche che sfasciano il tergicristallo di un’auto parcheggiata, manco fosse fatto di zucchero. E poi il vento, violento e impazzito – non una tromba d’aria ma un downburst, impareremo – che fa volare palme, sdraio, gazebo, ombrelloni, tetti di case come in un quadro scomposto della più classica estate sulla riviera ligure.

Fenomeni eccezionali, “mai visti prima” dicono alcuni testimoni, manifestazioni estreme di quel cambiamento climatico sempre più incontrovertibile e che, però, tornerà in secondo piano fino alla prossima allerta. Ma domani, il Tigullio e il suo immediato entroterra, saranno impegnati a fare la conta dei danni – importanti soprattutto per i privati, meno per il pubblico – e per fortuna non quella delle vittime (come accaduto in Toscana o in Corsica nelle stesse ore).

» leggi tutto su www.genova24.it