Fortezza di Sarzanello, parzialmente scoperchiato il tetto della torre. Chiusa anche l’area archeologica di Luni Antica

In seguito al forte maltempo nella mattinata di giovedì 18 agosto, l’Area archeologica di Luni è stata interessata da una tromba d’aria ha divelto alcune tettoie, un grande albero e danneggiato altre strutture. Alla Fortezza di Sarzanello è stato parzialmente scoperchiato il tetto della torre. La chiusura di questi due siti si rende necessaria per le verifiche tecniche, la messa in sicurezza dei percorsi e del patrimonio culturale danneggiato. Il Museo archeologico di Luni e l’Area archeologica saranno chiusi indicativamente fino a lunedì 22 agosto mentre la Fortezza di Sarzanello sarà chiusa indicativamente fino a giovedì 25 agosto​.

