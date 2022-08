Genova. Un grave incidente stradale si è verificato tra lungomare Canepa e via Guido Rossa, sulla rampa di accesso ascendente, in direzione di Cornigliano. La strada è stata momentaneamente chiusa dalla polizia locale per consentire i rilievi.

Al momento risultano due persone ferite, in gravi condizioni. Da accertare la dinamica.

