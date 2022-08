Guasti alla rete elettrica, Enel: “Squadre al lavoro senza sosta. Gran parte dei problemi dovrebbero essere risolti in serata”

In riferimento ai numerosi guasti alla fornitura di energia elettrica, E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete a media e bassa tensione, fa sapere che in questo momento quasi tutte le squadre sono dedicate alla ripresa dei numerosi guasti sulle linee MT dovuti alla tromba d’aria e al maltempo che ha investito la provincia.

Per una normale gestione delle priorità i guasti di bassa tensione verranno gestiti a valle della ripresa delle linee di media tensione dando precedenza alle interruzioni diffuse.

Comunque le riparazioni andranno avanti ad oltranza e dovrebbero riprendere gran parte della clientela entro la serata di oggi.

