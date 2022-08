Imperia-Albenga, noto il termine d’acquisto dei biglietti per i tifosi ingauni

Imperia. La Coppa Italia è una competizione che inizia a far mettere di fronte degli anticipi dei vari campionati, qualunque categoria sia. Un primo assaggio di calcio ufficiale, ovviamente più sentito per via di una posta in palio che conta a livello federale. Se poi c’è subito un big match, a quel punto l’entusiasmo si alza di conseguenza.

Domenica alle 18 ci sarà Imperia-Albenga, una delle partite più infuocate della zona a livello di rivalità sportiva. In campo ci sono tanti ex, tra i calciatori e i due tecnici Buttu e Lupo. Ma la vera rivalità è quella sugli spalti: si tratta di un derby molto sentito.

