Maltempo: “Governo chiarisca per emergenza liguria”

Dall’ufficio stampa dell’onorevole Roberto Cassinelli

“Forza Italia si stringe ai cittadini del territorio del Levante ligure colpiti dall’ondata di maltempo che ha provocato alcuni feriti, per fortuna in modo lieve. Gravi invece sono i danni all’economia locale e riteniamo necessarie alcune misure da mettere in atto in tempi brevi per aiutare stabilimenti balneari, commercianti e agricoltori. Auspichiamo che il Governo dichiari il prima possibile lo stato di emergenza a sostegno di quelle categorie che dovranno far fronte, di tasca propria, ai danni provocati dal maltempo”. Lo dichiarano i deputati liguri di Forza Italia Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco.

