Maltempo in Liguria, Giampedrone: “L’allerta gialla non è uno scherzo, ci vuole più rispetto”

Genova. “Dobbiamo abituarci a questi eventi sempre più spesso. Quando emettiamo un’allerta gialla per temporali non è uno scherzo. Un evento come quello di questa mattina fa danni ma va molto veloce, e questa è una caratteristica ampiamente all’interno del quadro dell’allerta gialla che avevamo previsto con 24 ore di anticipo”.

Lo ha detto l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone facendo il punto questa mattina sull’ondata di maltempo che ha colpito il Levante della Liguria mentre era in vigore l’allerta gialla per temporali, prolungata fino a mezzanotte.

