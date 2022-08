Minori non accompagnati, Giordano (Ms5): “La destra smetta con la propaganda: se fossero figli loro?”

Genova. “Continua purtroppo la crisi gestionale di una classe politica – questa che ha in mano le sorti di Genova – incapace di risolvere le istanze sociali della città. Un sindaco che non è in grado di gestire capitoli così prioritari deve dimettersi e lasciare spazio a chi ha invece le capacità. Un sindaco che avalla il trasferimento dei giovani migranti da una struttura all’altra – è il recente caso del Massoero – dimostra di non avere alcuna visione sociale e soprattutto di non aver capito che i problemi non si risolvono con un trasloco”.

Lo dichiara il portavoce del M5S al municipio centro est di Genova Stefano Giordano.

