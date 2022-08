“Non dobbiamo rassegnarci alla guerra”, incontro a Sarzana con Marco Tarquinio

Domani sera (venerdì) si tiene a Sarzana, nel chiostro dell’antico convento di San Francesco, un incontro dibattito con il direttore del quotidiano cattolico “Avvenire” Marco Tarquinio. L’incontro avrà per titolo “Non dobbiamo rassegnarci alla guerra”, è organizzato dal circolo ACLI “Padre Damarco” di Sarzana e dal gruppo “Amici di padre Damarco”, e conclude una serie di iniziative di carattere culturale e sociale tenutesi in occasione dei 45 anni dalla morte del religioso vincenziano che operò a Sarzana negli anni Sessanta e Settanta.

Tarquinio è stato invitato a seguito dell’impegno del quotidiano cattolico nel denunciare la gravità delle guerre che sono in corso, non solo in Ucraina, ma anche in diverse altre parti del mondo (le “guerre dimenticate” cui fa spesso riferimento papa Francesco).

L’incontro si avvale del patrocinio del Comune di Sarzana e si svolgerà con inizio alle 21. In caso di maltempo, verrà spostato nella vicina sala dell’ex tribunale, che appartiene al medesimo edificio dell’ex convento. Tutti sono invitati.

