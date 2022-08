Pnrr, quattro milioni di euro per gli asili e le scuole d’infanzia sanremesi

Sanremo. «Questa mattina è arrivata la conferma dagli uffici del Ministero che i nostri tre progetti di potenziamento dei servizi di istruzione tramite fondi Pnrr presentati nelle scorse settimane, sono stati integralmente ammessi per un totale di quasi oltre quattro milioni di euro di finanziamento.

E’ un grande risultato che premia il lavoro svolto dall’amministrazione comunale e dagli uffici e che porterà la nostra città ad un’offerta sensibilmente migliore per la fascia 0-6 anni, tramite la realizzazione di asili e plessi d’infanzia nuovi, di altri completamente riqualificati e grazie ad un aumento dei posti disponibili», è il commento a caldo del sindaco Alberto Biancheri, insieme agli assessori ai Lavori pubblici e alle Politiche sociali Massimo Donzella e Costanza Pireri, a seguito dell’approvazione dei progetti per la riqualificazione e la costruzione ex novo di asili e scuole d’infanzia che garantiranno oltre 4 milioni di euro di finanziamento alla città di Sanremo.

» leggi tutto su www.riviera24.it