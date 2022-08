Rapallo: fondi per la scuola, in arrivo 4.600.000 euro

Il Ministero dell’Istruzione ha approvato il finanziamento di due progetti scolastici per Rapallo cui l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio teneva in modo particolare. Si tratta del progetto di riqualificazione funzionale e adeguamento antisismico dell’asilo nido di Via Don Bobbio e approvato con riserva (finanziato ma sono richieste ulteriori specifiche progettuali) e il progetto di ampliamento della scuola materna di Sant’Anna.

Il primo prevede diversi interventi di efficientamento energetico, aumento della capienza fino a 70 bambini e il miglioramento antisismico: il tutto è stato finanziato con un contributo complessivo di 850 mila euro.

