Sampdoria: Murillo verso Elche

Genova. Non più tardi di tre giorni fa, parlando di un ipotetico scambio fra Ronaldo Vieira e Emanuel Vignato, avevamo fatto ricorso ai Promessi Sposi del Manzoni, per asserire che “questo matrimonio non s’ha da fare”… Beh, a volte – sia pur obtorto collo – bisogna cambiare idea… e non sono stati i ‘bravi’ di Don Rodrigo ad indurci, con le minacce, bensì una approfondita disamina della rosa della Sampdoria, alla luce della ‘lista dei 25’, prevista dalla Lega.

La rosa della Samp, così com’è, ha un surplus di Over 22 e quindi ben vengano scambi (di non titolari) con Under 22, che siano ovviamente in grado di fare la loro parte, quando chiamati in causa da Giampaolo.

» leggi tutto su www.genova24.it