Sanremo, soluzione in vista per le famiglie tagliate fuori dalle scuole dell’infanzia

Sanremo. Soluzione in vista per il caso delle sezioni cancellate nelle scuole dell’infanzia Villa Vigo e Madre Francesca di Gesù. Stando a quando si apprende da fonti di Palazzo Bellevue, il provveditore agli studi della provincia di Imperia, Luca Maria Lenti, in seguito alle proteste dei genitori e l’intervento di ieri del vicesindaco Costanza Pireri, sarebbe riuscito ad ottenere la riapertura della sezione cancellata nel plesso di via Zeffiro Massa (Villa Vigo), dove conta di ricollocare circa la metà dei 44 bambini che si erano visti cancellare l’iscrizione da un giorno all’altro, in pieno agosto e a meno di un mese dall’inizio delle attività didattiche.

La restante parte delle famiglie escluse dovrebbe trovare collocazione per i propri figli in uno dei due altri plessi a gestione statale, il Mary Poppins al Polo nord e Guadalupe di via Val del Ponte. Rimarrebbe invece soppressa la quarta sezione di Madre Francesca di Gesù in piazza Eroi. Oggi sono arrivate le prime telefonate dalla segreteria dell’istituto Sanremo centro levante ai genitori coinvolti nella vicenda, anche se ancora molti attendono comunicazioni ufficiali.

