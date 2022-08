Sabato 20 agosto alle 21.00 in Piazza De André a Sarzana l’incontro ‘Sapienza, scienza, vita. Passaggi al limite’, relatore Valerio Meattini Ordinario di Filosofia Teoretica e Filosofia della Mente, Università di Bari. In caso di pioggia, l’iniziativa, parte del programma di Mythoslogos 2022, si svolgerà nell’aula studio dell’ex tribunale in Piazza Ricchetti.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com