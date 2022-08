Sciopero in Salt, i sindacati: “Dall’azienda un piano che desertificherebbe le stazioni autostradali”

Sciopero in Salt per la giornata di domani, venerdì 19 agosto. A proclamarlo le organizzazioni sindacali Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal. “Comunque si giochi la partita, sia il sindacato che i lavoratori, rimangono sempre col cerino in mano – così i sindacati in una nota congiunta -. Dopo ampio confronto, dove il Sindacato responsabilmente ha concordato una serie concessioni all’azienda, dall’inserimento del contactless nelle porte manuali ad un nuovo accordo sulla video sorveglianza, un accordo sullo smart-working, nonché l’istituzione di una nuova Centrale turni che di fatto copre tutti i settori operativi dell’azienda, oltre a dare la disponibilità a discutere di un nuovo piano industriale con la nuova società, l’azienda non ancora sazia pretende di imporre un nuovo piano di automazione, da firmare secondo la loro logica al ‘buio’, che di fatto produrrebbe la desertificazione delle stazioni autostradali e che noi dovremmo accettare a scatola chiusa”.

“Probabilmente l’intento della società non è trovare delle soluzioni che rafforzino le tutele sociali instradando buone relazioni industriali che traghettino i lavoratori e il sindacato nella nuova concessionaria – proseguono Filt Cigl, Fit Cisl, Uiltrasporti e Sla Cisal – né tantomeno coprire con una ‘una tantum’, congrua, il periodo di vacanza del contratto integrativo aziendale oramai scaduto da 20 mesi. Si ripete, come un disco rotto, l’impostazione volta a contrarre i diritti e le tutele dei lavoratori per poi svilire ulteriormente il ruolo del sindacato con offerte economiche al ribasso. La logica del risparmio nella speranza che, il 13 settembre, il sindacato nazionale faccia quelli sconti che l’azienda sta incessantemente cercando, non può essere accettata”.

