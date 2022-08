Sospesi dj set del ristorante: “Situazioni di pericolo”. Dall’attività: “Non una virgola fuori posto”

Sospensione immediata degli intrattenimenti musicali con dj set per il noto ristorante Ciccillo a mare, dietro il castello di Lerici. A disporlo, l’ordinanza diramata stamani da Palazzo civico, firmata dal vice sindaco Marco Russo. “Questo ente – si legge nel provvedimento – è venuto a conoscenza tramite i social, come da documentazione fotografica agli atti, che ‘Ciccillo a mare’ ha effettuato intrattenimenti musicale, nello specifico dj set, negli spazi dell’attività assegnati con concessione demaniale, che non corrispondevano a quanto dichiarato nella Scia presentata il 28 giugno 2022, relativa a serata di lounge bar. Tali intrattenimenti, effettuati nelle giornate del martedì, sono sfociati in una vera e propria attività di discoteca creando situazioni di pericolo oltre che per il forte afflusso di persone, anche per gli assembramenti creatisi nella galleria sotto il castello di Lerici per gli avventori in attesa di accedere al locale, e tali da creare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità”. L’ordinanza aggiunge che “durante lo svolgimento di tali serate musicali si reclamano condizioni di vivibilità sia riguardo al decoro urbano che al rispetto dei limiti delle emissioni sonore a tutela della quiete e salute pubblica e in generale rispetto alle criticità sopra elencate”. Infine, come detto, la sospensione immediata degli intrattenimenti musicali con dj set comunicati a mezzo Scia lo scorso 28 giugno.

L’attività farà però, spiega a CdS il titolare Michele Di Luca, farà ricorso al Tar contro l’ordinanza. “Sindaco e amministrazione non sono a favore di tanti giovani che vogliono divertirsi e che ogni volta ci ringraziano per le serate – dichiara -. Serate che non sono da discoteca: si inizia alle otto, alle undici mettiamo bancone bar, i ragazzi ballano, e cosa dobbiamo dire loro? Fermi, non ballate perché non è una discoteca? Sottolineo che la sicurezza è garantita: non solo abbiamo otto addetti all’interno del locale, ma anche cinque all’esterno, a organizzare l’afflusso nella galleria. Tutto in regola poi per quanto concerne i decibel; per le misurazioni ci siamo anche appositamente rivolti a un tecnico. Ed è naturalmente in regola anche tutto il resto, non c’è una virgola fuori posto. Se poi in paese accadono episodi spiacevoli con protagonisti ragazzi che sono stati alla nostra festa, come sarebbe accaduto nei giorni scorsi, non ne abbiamo certo responsabilità noi. Ad ogni modo gli appuntamenti del martedì – ne restavano ancora due – ormai si chiudono qui, ma stiamo comunque già prendendo contatto con l’avvocato per ricorrere al Tar contro il provvedimento”.

