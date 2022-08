Spaccata alla sede della Croce Bianca di Savona: individuato il responsabile

Savona. Prosegue costantemente l’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio in città messa in atto dal Questore di Savona con la realizzazione di servizi quotidiani finalizzati alla prevenzione e a garantire la massima sicurezza, in tutte le aree cittadine.

Nell’ambito di tali servizi, ieri i poliziotti delle Vvolanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un diciottenne straniero, con l’accusa di tentato furto aggravato e per inottemperanza ad un Ordine del Questore di Milano di lasciare il territorio nazionale.

