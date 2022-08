Si completa con la nomina di Francesco Fiorino nel ruolo di vice capo di gabinetto il quartetto di collaboratori che il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha voluto al suo fianco con l’inizio del secondo mandato. Fiorino, che è direttore di Europa Park, la società di scopo della Camera di commercio che gestisce il parcheggio interrato di Piazza Europa, ha ricevuto un incarico part time che dal prossimo 1° settembre lo vedrà far parte dello staff del primo cittadino per 18 ore alla settimana, almeno in questa prima fase. Fiorino raccoglie il testimone di Pietro Antonio Cimino, che nel frattempo è stato nominato in giunta.

Fiorino lavorerà gomito a gomito con il confermato capo di gabinetto Alberto Giarelli, con la portavoce del sindaco Silvia Ferrari, che prosegue il suo percorso a Palazzo civico dopo l’esperienza del primo mandato Peracchini, e con la nuova figura dell’unità di supporto alle attività del sindaco Mariano Alberto Vignali.

L’articolo Staff del sindaco, il vice capo di gabinetto è Francesco Fiorino. La squadra è al completo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com