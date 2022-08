Venduti ad ora oltre 600 biglietti di settore ospiti per Inter-Spezia

Sono sicuramente più di seicento gli spezzini che assisteranno dal vivo a Inter-Spezia. A ieri pomeriggio era questo il dato della prevendita per garantirsi un sabato sera a San Siro, che viaggia verso il tutto esaurito e promette un colpo d’occhio di grandissimo effetto. I biglietti del settore ospiti sono in vendita fino alle 19 di venerdì 19 agosto online sul circuito Vivaticket e presso i punti vendita Vivaticket abilitati (prezzo 14 euro).

Si tratta della prima trasferta dell’anno per la tifoseria spezzina, recentemente colpita da decine di Daspo a seguito dei fatti successi durante e dopo Spezia-Napoli dello scorso campionato. Da qui alla sosta per il Mondiale del Qatar, ci saranno i viaggi a Torino (Juventus), proprio Napoli, Roma (Lazio), Monza, Salerno, di nuovo Milano per il Milan e infine Verona. Otto trasferte in quindici turni.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com