Voto a domicilio per utenti affetti da gravissime infermità, cosa bisogna sapere

In vista delle elezioni per la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica di domenica 25 settembre 2022, in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 46 del 7 maggio 2009 (che modifica la legge n. 22/2006) che garantisce l’esercizio del voto a domicilio da parte di elettori affetti da gravissime infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione e, quindi, il raggiungimento del seggio elettorale, ASL5 comunica che il certificato medico da parte della ASL – da allegare alla richiesta da inoltrare al Sindaco del Comune di iscrizione elettorale in cui l’interessato esprime dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora – viene rilasciato a domicilio da parte di medici funzionari autorizzati, previo appuntamento da richiedere tramite invio di e-mail a igiene@asl5.liguria.it o contatto telefonico presso le sedi distrettuali di:

La Spezia, S. C. Igiene e Sanità pubblica, via Fiume 137, tel 0187/534541

